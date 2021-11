Steiermark dehnt FFP2-Maskenpflicht deutlich aus

Die Verordnung tritt mit Mittwoch, 0 Uhr in Kraft, wie die Kommunikation Land Steiermark kam Dienstag mitteilte. Damit gilt - unabhängig vom Impfstatus - ab Mittwoch für alle Personen auch die Maskenpflicht in hoch frequentierten Bereichen in Beherbergungsbetrieben. Die Forderung nach bundeseinheitlichen Regeln halte man nach wie vor aufrecht, wie es auch am Montag schon von der steirischen Landesspitze aus unter anderem Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang. (SPÖ) hieß.