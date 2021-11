Streunerhunde in Moldawien: „Das Leid ist massiv!“

Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ startete Anfang November ein Nothilfeprojekt, das die dringend benötigte tierärztliche Versorgung und Sterilisation für streunende Hunde in Moldawien ermöglicht. Das Projekt, das vorerst in der Hauptstadt Chisinau durchgeführt wird, stellt Unterstützung für Tausende Tiere in den landesweit überfüllten Tierheimen bereit.