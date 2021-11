Pippen schießt aus allen Rohren gegen Jordan

Hintergrund: Die im Vorjahr ausgestrahlte Netflix-Doku „The Last Dance“ über die Karriere Michael Jordans hatte seinem Ex-Kumpel von den Chicaco Bulls sauer aufgestoßen. So sauer, dass Pippen der Doku in seiner jetzt erschienen Biographie „Unguarded“ ganze Absätze widmet. Und die haben es in sich.