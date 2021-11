Giovinazzis bittere Reaktion auf seine Entlassung

Verliebt

Zhou äußerte sich in seiner Heimat in „The Paper“ zu seinen Anfängen. Sein erstes Gefühl für Autorennen sei in jungen Jahren zunächst Angst gewesen. „Ich war sehr verängstigt“, berichtete er. „Ich war damals sieben Jahre alt, als ich erstmals in einem Gokart saß. Es war schon sehr spät im Vergleich zu anderen Fahrern. Viele begannen mit Rennen, als sie drei oder vier Jahre alt waren.“ Er habe damals nur auf dem Hintersitz eines Gokarts gesessen, das sein Vater gefahren habe. „Ich machte die Augen zu und habe sie nicht einmal geöffnet. Es fühlte sich an wie eine Achterbahnfahrt“, schilderte der künftige Formel-1-Pilot. Aber seine Eltern hätten dann gesagt, wo sie schon einmal alle da seien, warum er es nicht selbst ausprobiere. „So habe ich mich gezwungen, es zu versuchen, und ich habe mich darin verliebt - und liebe es seitdem.“