Wohnungsbau 2020 auf hohem Niveau stabilisiert

Wohnbau in Wien boomt

In absoluten Zahlen am meisten Wohnungen fertiggestellt wurden 2020 in Wien (14.017), Oberösterreich (12.684) und Niederösterreich (11.386). Das Schlusslicht bildeten die wesentlich kleineren Bundesländer Burgenland (2282), Kärnten (3.084) und Vorarlberg (3498). In den Daten für Wien nicht enthalten sind durch An-, Auf-, Umbautätigkeit an bestehenden Gebäuden errichtete Wohnungen.