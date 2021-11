Pasolini-Haus in Rom soll versteigert werden

Pasolini, Sohn eines Offiziers und einer Bauerntochter, wurde am 5. März 1922 geboren. Er zog im Alter von 28 Jahren als Lehrer nach Rom. In seiner Heimatregion Friaul verfasste er noch Bauerngedichte, in Rom lebte er dann in Elendsvierteln. „Ragazzi di vita“ heißt eines seiner Prosawerke über die Welt des Lumpenproletariats. „Accattone“ (1961) über die aggressiven Jugendlichen in den Barackenvierteln von Rom war sein erster großer Filmerfolg. 1962 folgte „Mamma Roma“ mit Anna Magnani.