„Slow Zones“: Paris bremst E-Scooter aus

E-Scooter dürfen seit Montag in Teilen des Pariser Zentrums nur noch zehn Kilometer pro Stunde fahren. Die drei großen Anbieter in der französischen Metropole verständigten sich mit der Stadtverwaltung auf eine entsprechende Drosselung. Betroffen sind Gebiete, in denen E-Scooter und Fußgänger sich bisher oft in die Quere kamen. Dazu gehören touristische Attraktionen, Parks, Schulen und Plätze.