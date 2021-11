NBA: Jakob Pöltl steht nicht mehr auf Corona-Liste

Die Clippers befinden sich aktuell im Hoch. Am Samstag feierten sie mit einem 129:102 gegen die Minnesota Timberwolves ihren siebenten Sieg in Serie. Paul George war mit 23 Punkten in nur 27 Minuten der Topscorer der Clippers. Die Cleveland Cavaliers haben dank zwei Freiwürfen von Darius Garland neun Sekunden vor dem Ende einen 91:89-Heimerfolg über die Boston Celtics gefeiert. Die Gäste um Dennis Schröder (28 Punkte) hatten nach drei Vierteln noch 74:56 geführt, doch in der Folge gelang den Cavaliers ein 21:2-Lauf zum sechsten Sieg in den jüngsten sieben Spielen.