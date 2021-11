Frust in den Kindergärten: 2000 bei Demo in Graz

Es überraschte nicht, dass sich am Samstag so viele der Demonstration in Graz angeschlossen haben: Seit Jahren wird über schlechte Arbeitsbedingungen in Kindergärten, Horten und Krippen geklagt. Von der Landespolitik ist man enttäuscht. Damit soll nun Schluss sein: Noch heuer fordert man von der Regierung Taten!