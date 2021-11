ÖFB-Boss über Gludovatz: „Für immer unvergessen“

Der Tod von Paul Gludovatz hat im heimischen Fußball tiefe Trauer ausgelöst. „Der Name Paul Gludovatz wird für immer eng mit dem österreichischen Fußball verbunden sein. In seiner Tätigkeit beim ÖFB hat er über 27 Jahre lang Generationen an jungen Nationalspielern in ihrer Entwicklung begleitet und geformt“, erklärte ÖFB-Präsident Gerhard Milletich am Samstag via ÖFB-Website. „Auch seine Persönlichkeit wird immer unvergessen bleiben!“