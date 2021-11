Narrenwecken in Linz ohne böses Corona-Erwachen

Es ist zum aus der Haut fahren! Schon im Vorjahr ist der Fasching coronabedingt ins Wasser gefallen, und auch heuer haben die Narren im ganzen Land aufgrund der aktuellen Infektionsentwicklung wenig zu lachen. Die Faschingsgilde Linz-Kleinmünchen-Ebelsberg will es sich nach einjähriger Pause Donnerstag dennoch nicht nehmen lassen, ganz traditionell das Rathaus zu stürmen, um die Stadtregentschaft zu übernehmen. Allerdings unter besonderen Vorkehrungsmaßnahmen. „Natürlich berücksichtigen wir die 2-G-Regel und treten unseren Marsch von der Goethekreuzung zum Rathaus unter den Klängen der ÖBB-Musik heuer auch deutlich dezimiert an“, lässt Gildepräsident Wolfgang Harrer wissen. Maximal 25 bis 30…Personen sind dabei. „In Zeiten vor Corona war oft schon allein die Musikkapelle so groß“, so Harrer.