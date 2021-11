Dinoparks bauen in „Jurassic World Evolution 2“

Während „Jurassic Park“-Fans noch auf den neuen Kinofilm „Jurassic World: Dominion“ warten, der im Sommer in die Kinos kommt, können sie am PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen bereits ihren eigenen Dinopark bauen. „Jurassic World Evolution 2“ bietet ihnen die Möglichkeit, Saurier zu klonen und in abwechslungsreichen Dinoparks zu hegen und pflegen.