Ein Sieg und Verstappen hat alles in seiner Hand

Vorentscheidung in Brasilien?

Ein Griff zur Rechenmaschine sei erlaubt. Gewinnt Verstappen am kommenden Sonntag auch in Interlagos und holt am Ende (inklusive Speed-Rennen und schnellster Rennrunde) fünf Punkte mehr als Hamilton, kann der Engländer nicht mehr aus eigener Kraft seinen achten Rekordtitel abstauben. Denn dann hätte Max 24 Punkte Vorsprung, genauso viele sind in den letzten drei Rennen für Hamilton gutzumachen, wenn Verstappen jeweils als Zweiter über die Ziellinie fährt. An Siegen steht’s im Moment 9:5 für Super-Max.