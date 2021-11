Trainertalent klettert Karriereleiter nach oben

Mit 24 Jahren der jüngste A-Lizenz-Coach des Landes, nun mit 29 Lenzen auch der Jüngste mit der UEFA Pro-Lizenz. Fabio Ingolitsch klettert die Karriereleiter steil nach oben. Nach Lehrjahren unter Gerhard Struber beim FC Liefering ist der Bischofshofener seit Jänner 2021 Trainer der U18 der Red Bull Akademie. Seine Bilanz in dieser Saison kann sich sehen lassen – in neun Spielen holten die Jungbullen neun Siege bei 36:6 Toren und führen die Tabelle der ÖFB-Jugendliga souverän an. Solche Zahlen wecken natürlich Begehrlichkeiten. Bereits im Sommer wollte Blau-Weiß Linz das Trainertalent als Nachfolger für Meistertrainer Ronald Brunmayr in die Stahlstadt locken.