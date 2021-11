Die „Urväter“ des Dixieland sind wieder zurück

Gründungsmitglieder zusammengetrommelt

Aber zwanzig Jahre später packte Hödl wieder die Lust und er trommelte die (noch lebenden) Ur- und Gründerväter zusammen. Bei ihren bisherigen Auftritten glänzten der Klarinettist, Sigi Flamisch (Banjo und Gesang), Arthur Fandl (Posaune) und Peter Lorenz (Klavier) wie zu besten Zeiten, Mátyás Papp (Trompete), Gerhard Steinrück (Kontrabass) und Aaron Ofner (Schlagzeug) machen die „Glorreichen Sieben“ wieder komplett. Das Konzept geht voll auf, und so begeistert die „Very Very Old Stoariegler Dixielandband“ mit ihren urkomischen Arrangements und alten Dixieland-Ohrwürmern Jung und Alt. Garantiert auch am 18. November in Graz und am 20. 11. in Weiz.