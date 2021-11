Ab 14.30 Uhr LIVE: LASK gegen WSG Tirol

Danach kamen die Linzer in der Liga wieder nicht in Tritt, in der Conference League gelang indes am Donnerstag der Aufstieg in die K.o.-Phase. Schon vor der Partie gegen den FC Alashkert war das Aufeinandertreffen mit der WSG ein Thema. Danach umso mehr. „Wir haben jetzt einen Schritt gemacht im internationalen Bewerb. Aber die Situation ist eindeutig. Wir müssen in der Meisterschaft anschreiben, wollen gute Leistungen bringen und auch Ergebnisse erzielen. Der letzte Platz ist nicht zufriedenstellend“, stellte Trainer Andreas Wieland klar. Der Druck, so der 38-Jährige, sei „definitiv da“.