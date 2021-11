Ab 14.30 Uhr LIVE: Altach gegen Sturm Graz

Grazer freuen sich auf Länderspielpause

Sturm hingegen liegt auf Rang zwei und tritt gegen Altach mit dem Selbstvertrauen aus dem 1:1 in der Europa League beim spanischen Tabellenführer Real Sociedad an. In der Liga kassierten die Grazer jedoch zuletzt zwei Niederlagen, drei der jüngsten vier Meisterschaftspartien wurden verloren. Zudem ist die Personalsituation sehr angespannt. Zu den bisherigen Ausfällen Jusuf Gazibegovic (Corona), Stefan Hierländer (Knie), Otar Kiteishvili (Syndesmoseband-OP) und Sandro Ingolitsch (rekonvaleszent) kam noch Kelvin Yeboah dazu. Der Stürmer lieferte am Donnerstag einen positiven Antigen- und PCR-Test ab und muss daher laut Klub-Angaben eine zehntägige Quarantäne in einem Hotelzimmer in San Sebastian verbringen. Immerhin steht demnächst die Länderspielpause an, daher könnte der momentan symptomlose Yeboah im Idealfall im nächsten Match am 21. November daheim gegen den LASK wieder eingesetzt werden.