Ab 17 Uhr LIVE: Wolfsberger AC gegen Rapid Wien

Fünf Punkte dahinter rangiert Rapid an der fünften Stelle. Die Grün-Weißen mussten sich am Donnerstag in der Europa League Dinamo Zagreb auswärts 1:3 geschlagen geben und gingen damit erstmals nach sechs Matches wieder als Verlierer vom Platz. „Was das von den Kräften her für sie bedeutet, kann ich nicht beurteilen. Es hat für unsere Vorbereitung ohnehin keine Relevanz“, betonte Dutt. Er gehe davon aus, dass sich Rapid trotz angespannter Personalsituation stark präsentieren werde.