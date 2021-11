Ab 17 Uhr LIVE: Hartberg gegen Austria Klagenfurt

Nach vier sieglosen Spielen in Folge peilt Austria Klagenfurt heute (17 Uhr) in der 14. Runde der Bundesliga wieder einen „Dreier“ an. Die Elf von Peter Pacult erwartet freilich kein einfacher Gang zu Hartberg, das zuletzt acht Punkte aus vier Partien holte und auf Platz vier kletterte. Der siebtplatzierten Austria fehlen allerdings nur zwei Punkte auf die Steirer. Mit dem sportkrone.at-Ticker sind Sie hautnah mit dabei!