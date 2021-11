Ab 17 Uhr LIVE: Austria Wien vs. Red Bull Salzburg

Das Team, in der Tabelle derzeit als Sechster klassiert, sei auf einem guten Weg, betonen die Verantwortlichen der Violetten. „Die Mischung aus Jung und Alt funktioniert bei uns sehr, sehr gut. Punktemäßig sind wir, denke ich, ganz okay dabei. Es kann gern so bleiben, soll auch übers Wochenende hinaus so bleiben“, erklärte Sportdirektor Manuel Ortlechner. „Wenn viele Komponenten zusammenspielen am Samstag, ist es sogar möglich, dass man so überrascht, dass man als Sieger vom Platz geht.“