Dem Kasermandl auf der Nordkette auf der Spur

Die nette Rundtour zur Heimat des kleinen Wichts beginnt beim großen Parkplatz an der Höhenstraße knapp unterhalb der Talstation der Seegrubenbahn. Dorthin spazieren wir zunächst, um am Nordende des Bahnparkplatzes bei der Panotafel den Fußweg nach oben zu nehmen. Zunächst hält man sich an „Umbrüggler Alm“, bei einer Routenteilung nach wenigen Minuten und daraufhin heißt es jedoch, stets der Beschilderung „Seilbahnsteig“ folgen. Der Fußweg (Steig) verläuft jetzt direkt unterhalb der Seegrubenbahn (an der Stelle mit zwei Routenoptionen eher rechts halten).