Kollision zwischen Bus und Auto - drei Verletzte

Drei Verletzte forderte am Mittwochabend ein Verkehrsunfall in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land): Im Bereich des Unteren Stadtplatzes waren ein Bus und ein Auto zusammengekracht. Der Pkw-Lenker (48), dessen 23-jähriger Sohn sowie der Buschauffeur (58) wurden mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.