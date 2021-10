Engpässe vor Weihnachten: Liefersorgen der Händler

Auch heuer stapeln sich aufgrund von Corona wieder Hunderttausend Frachtcontainer in den Häfen. Darin befindet sich auch wichtige Ware für den Kärntner Handel, die schon dringend für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft benötigt wird. Viele Produkte werden daher erst in einem halben Jahr geliefert. Darunter leiden vor allem heimische Elektronikhändler. Ob Mobiltelefone, Laptops oder Fernsehgeräte – alles hängt in den Häfen fest, oder kann nicht produziert werden.