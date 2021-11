Salzburg schränkt Kontaktverfolgung in Schulen ein

Mitarbeiter entlasten



Um die Mitarbeiter im Contact Tracing so zu entlasten, dass sie Infizierte wieder ohne Verzögerung erkennen können, wurde darum mit 23. Oktober in den Schulen die neue Vorgehensweise eingeführt. Auf vorerst unbefristete Zeit werden nur Indexpersonen abgesondert und die Kontaktpersonen in der Schule nicht mehr erhoben. Begründet wird das mit dem ohnehin engmaschigen Testsystem: Schüler werden drei Mal die Woche getestet, einmal davon mit PCR-Test. Die Chance, infizierte Personen im „Schulsetting“ zu erkennen, sei damit um ein Vielfaches höher als im Rest der Bevölkerung.