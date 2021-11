Wäre eine Testpflicht für Geimpfte notwendig?

Die Corona-Zahlen steigen derzeit deutlich, Diskussionen über weitere Verschärfungen der Maßnahmen sind an der Tagesordnung. So spricht sich nun der Salzburger Infektiologe Richard Greil dafür aus, in gewissen Bereichen auch für Geimpfte und Genesene wieder eine generelle Testpflicht einzuführen. Was halten Sie von diesem Vorhaben? Könnte eine Testpflicht für Geimpfte die Corona-Zahlen senken? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!