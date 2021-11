Freundin mit Fuß ins Gesicht getreten und verletzt

An den Haaren gezogen, zu Boden gerissen und danach mit dem Fuß ins Gesicht getreten hat ein 49-jähriger Wiener seine 27 Jahre alte Lebensgefährtin am Mittwochnachmittag in Wien. Auslöser des ausgeuferten Streits war offenbar Eifersucht des 49-Jährigen, seine Wut ließ er im Anschluss auch noch am Mobiliar der Wohnung aus und warf diverse Gegenstände aus dem Fenster. Das Paar befindet sich derzeit in Quarantäne, da beide positiv auf das Coronavirus getestet wurden - nicht zuletzt auch deshalb ein heikler Einsatz für die Polizei.