Zverev verzückt mit Liebes-Rede an Herzdame Sophia

Der Sieger des Wiener Erste Bank Open 2021 heißt Alexander Zverev! Der 24-jährige Olympia-Sieger aus Deutschland ließ am Sonntag nicht nur seinem Final-Kontrahenten Frances Tiafoe keine Chance, sondern entzückte die rund 7600 Fans in der Stadthalle auch mit einem Liebes-Geständnis an seine Herzdame Sophia Thomalla …