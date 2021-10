Wien-Endspiel ab 14 Uhr LIVE: Zverev gegen Tiafoe

Während der als Nummer zwei gesetzte Deutsche im Semifinale des ATP-500er-Turniers dem spanischen Supertalent Carlos Alcaraz in lediglich 68 Minuten mit 6:3, 6:3 das Nachsehen gab, zwang der US-Qualifikant den Italiener Jannik Sinner, die Nummer sieben des Turniers, nach kuriosem Matchverlauf in 2:18 Stunden mit 3:6, 7:5, 6:2 in die Knie.