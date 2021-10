Gasleitung angezapft: Toter & Verletzte in Mexiko

Anwohner evakuiert

In der Zwischenzeit waren rund 2000 Anwohner in einem Umkreis von einem Kilometer in Sicherheit gebracht worden - damit sei eine Tragödie enormen Ausmaßes verhindert worden, sagte der Gouverneur des südmexikanischen Bundesstaates, Miguel Barbosa. In den Trümmern werde nach möglichen weiteren Opfern gesucht.