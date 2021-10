Knappe Rohstoffe: Befürchten Sie Lieferengpässe?

In den USA und Großbritannien sind leere Supermarktregale bereits wieder zur bitteren Realität geworden. Weltweit gerieten Lieferketten ins stocken, weswegen diverse Rohstoffe nun Mangelware sind. Gerade zur Weihnachtszeit wird der heimische Konsument die Auswirkungen der Rohstoffknappheit zu spüren bekommen, da der Mangel die Preise nach oben treiben wird. In Österreich brauchen wir uns aber nicht zu fürchten, da unserer Lieferketten und Supermärkte laut REWE, Spar und Hofer ziemlich gut aufgestellt sind und selbst in diesen anspruchsvollen Zeiten erhalten bleiben. Eine zweite „Klopapierkrise“ sollte es also nicht geben. Jedoch wäre es laut Helmut Naumann, Leiter der Wirtschaftspolitik der Wirtschaftskammer Wien, eine gute Idee die Weihnachtseinkäufe dieses Jahr schon frühzeitig zu erledigen. Was ist Ihre Meinung dazu? Befürchten Sie, dass es uns in Österreich ebenso treffen könnte? Wenn ja, werden Sie Ihr Kaufverhalten ändern? Wir sind gespannt auf Ihren Kommentar zu unserer Frage des Tages!