Letzte Ruhe im Wasser, Wald oder Edelstein

„Die Bestattung ist im Wandel, man kann das individueller gestalten und ist nicht mehr so an gesellschaftliche Normen gebunden“, weiß der Pinzgauer Bestatter Horst Gschwandtner. So geht laut seiner Erfahrung der Trend klar zur Feuerbestattung – wie die Asche des Verstorbenen dann beigesetzt wird, ist individuell.