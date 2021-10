Sinner und Tiafoe komplettieren Wien-Halbfinale!

Tiafoe wird neuerlich als - allerdings gefährlicher - Außenseiter in sein bisher wichtigstes Halbfinale auf der ATP-Tour gehen. Denn Sinner zeigte im letzten Viertelfinale gegen Ruud eindrucksvoll, warum er in diesem Jahr schon vier Turniere gewannen. Der erst 20-Jährige zog mit dem 7:5-6:1-Erfolg ohne Satzverlust ins Halbfinale ein und hat auch wichtige Punkte im Kampf um das „Masters“ in Turin geholt.