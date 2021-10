Wien-Turnier: Zverevs Schönheit hatte andere Pläne

„Es geht mir hervorragend“, lachte die 32-Jährige. Die nach dem Fußballer Loris Karius und den Musikern Till Lindemann, Andy LaPlegua und Gavin Rossdale erneut einen Promi an Land gezogen hat. Und in Wien ihren „Auftritt“ sichtlich genoss. Im Rampenlicht. Cool als Spielerfrau in der Players Box. Gestern wurde Thomalla jedoch vermisst - Zverev musste ohne seine „Schönheit“ auskommen. Die war beruflich schon wieder in Köln. Auch ein anderer Landsmann war beim Erstauftritt des Olympiasiegers in der Halle. Mark Forster. Deutschlands derzeit erfolgreichster Musiker kam ganz inkognito.