Abendspiel LIVE: Superstar Tsitsipas gegen Tiafoe

Tsitsipas hat gegen Tiafoe eine 2:1-Bilanz, zuletzt hatte er den Mann aus Florida in der ersten Runde der Olympischen Sommerspiele von Tokio bezwungen. Der French-Open-Finalist hat bisher sieben ATP-Titel gewonnen, fünf davon auf 250er-Ebene. Dazu kommt jener heuer beim Masters-1000-Event in Monte Carlo. Vor zwei Jahren blieb Tsitsipas bei den ATP-Finals erfolgreich, im Finale gegen Dominic Thiem. Was dem 23-Jährigen aber noch fehlt, ist ein ATP-500-Titel. Denn gleich sieben seiner zehn Finalniederlagen passierten ihm auf dieser Ebene. In Wien soll es nun endlich klappen ...