Online-Sparen wird in Salzburg immer beliebter

Sumsi, Sparefroh und Co. haben Generationen von Sparern begleitet. Aus den Kindern von früher sind mittlerweile Erwachsene geworden. Deren Geld landet heute immer öfter gleich am Sparkonto, anstatt am Sparbuch. Die Salzburger schätzen beim Sparen heutzutage vor allem Flexibilität. Das geht aus einer Studie der Erste Bank hervor. Schnell ein paar Euro via Online-Banking überweisen, anstatt an Kassa-Zeiten gebunden zu sein.