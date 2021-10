Jugendliche Einbrecher verwüsten unbewohntes Haus

Das Haus in Volders, in das die fünf Burschen und ein Mädchen - allesamt Einheimische - einstiegen, ist derzeit unbewohnt. Die Jugendlichen richteten in dem Haus großen Schaden an. Wie hoch dieser ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zudem ließen sie einen zweistelligen Eurobetrag mitgehen. Einer der Tatverdächtigen stahl zudem eine Spielekonsole und eine Flasche Wodka aus dem Haus.