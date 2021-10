Vor dem Brasilien-Trip war Beach-Duo im Kloster

„Der Preis war gut“

Gewohnt hat er dort in einem Kloster - nicht weit entfernt vom Vatikan! „Wir haben an drei Orten trainiert. Ich hab für uns im Internet ein Hotel ziemlich in der Mitte gebucht und nicht genau geschaut. Auch der Preis war gut“, lacht der 28-Jährige. So lief das sandige Duo zwischen Nonnen und Priestern herum. „Alle waren sehr nett. Im Zimmer sind Kreuze gehangen, neben unserem war eine Kapelle und der Schlüssel hat wie eine kleine Bibel ausgesehen. Wir haben auch Gebete gehört. Und spätestens um Mitternacht mussten wir wieder zurück sein.“ Einziger kleiner Wermutstropfen: „Das Frühstück war mit Kuchen sehr süß, für einen Sportler nicht ganz optimal. Denn die Trainingswoche war sehr intensiv und hart mit einem extrem hohen Tempo“, erzählt Dressler.