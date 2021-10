Bakabu-Laternenlied für alle kleinen „Krone“-Leser

In Österreich und Deutschland singen bereits über 350.000 Kinder die Lieder von Bakabu. Bei dem musikalischen blauen Ohrwurm und seinen Freunden tut sich so einiges! Alle Charaktere und der gesamte Stil wurden jetzt rundum erneuert. Rechtzeitig vor dem 11. November erscheint der Bestseller „Bakabu und das Sterne-Laternenfest“ als erstes der Buch-Reihe in völlig neuem Design. Für kleine „Krone“- Leserinnen und Leser gibt es dazu ein ganz besonderes musikalisches Geschenk!