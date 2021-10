„Problemwolf“ offiziell zum Abschuss freigegeben

Jetzt geht‘s dem „Problemwolf“ mit der Bezeichnung „118MATK“ in Tirol endgültig an den Kragen. Am Mittwoch wurde der Bescheid, mit dem der Wolf in zehn Jagdteilgebieten in den Gemeinden St. Sigmund, Oetz, Haiming, Silz, Stams und Rietz für einen Zeitraum von 60 Tagen von der ganzjährigen Schonzeit ausgenommen wird, von LHStv. Josef Geisler (ÖVP) unterzeichnet und von der Behörde abgefertigt. Dem Tier werden über 50 Risse zugeordnet.