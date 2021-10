„Problemwolf“ schlug erneut zu - Abschuss erlaubt!

Jägerschaft im Auftrag der Behörde

„Jetzt ist dann die Jagd am Zug“, betonte Geisler. Im Vorfeld geäußerte rechtliche Bedenken der Jägerschaft könnten nun ausgeräumt werden. „Die Jägerschaft handelt im Auftrag der Behörde“, so der LH-Stellvertreter weiter. Der Innsbrucker Strafrechtsexperte Andreas Scheil scheide in einer Expertise an das Land Tirol strafbare Tatbestände und strafrechtliche Konsequenzen für die Jagdausübungsberechtigten aus. Die im Bescheid festgelegten Kriterien etwa hinsichtlich der Gebietskulisse und des Zeitraums müssten natürlich eingehalten werden.