Gesamtverkehrsplan bringt mehr Bus und Bahn

Große Drehkreuze für Pendler

Erste Formen nehmen auch die sogenannten multimodalen Drehscheiben (geplante Umsetzung ab 2023) an. Diese sollen als Knotenpunkte zwischen dem Individualverkehr und überregionalen Bus- bzw. Bahn-Linien fungieren. An den Drehkreuzen kommen Pkw-, Bus-, Rad- und Fußgängerverkehr zusammen. So können Pendler gesammelt von einem Punkt etwa nach Wien fahren.