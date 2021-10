Security-Mitarbeiter mit Glasflasche bedroht

Weil er einer 33-jährigen Frau am Sonntag in den frühen Morgenstunden in einem Lokal in der Wiener Innenstadt auf die Brust und das Gesäß gegriffen haben soll, wurde ein 21-jähriger Syrer von einem Sicherheitsmitarbeiter aus dem Lokal geworfen. Vor der Bar eskalierte der Streit dann.