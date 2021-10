Baldwin „übte mit Revolver“ und zielte auf Kamera

Alec Baldwin soll neuen Berichten zufolge am tödlichen Filmset in Santa Fe, New Mexico, in einer Kirchenbank sitzend geübt haben, seine Pistole in Cowboy-Manier quer über seinen Körper zu ziehen und dabei auf die Kamera - und damit auch auf die getötete Kamerafrau Halyna Hutchins - zu zielen. Unklar ist, ob er im guten Glauben, eine „Cold Gun“, also eine ungeladene Waffe, in der Hand zu haben, auch abgedrückt hat oder der Schuss sich unabsichtlich gelöst hat. Seit dem Wochenende ist klar, dass in der Filmpistole eine echte Patrone war.