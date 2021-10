Kulinarische Elite zu Gast in Graz

Nach Corona-bedingter Pause im letzten Jahr holte er die Vertreter der Spitzengastronomie zum achten Mal in die Messe Graz, wo sich alles um die Welt der feinen Speisen und Weine drehte. So ließ Kulinarik-Kapazunder Tim Raue das Fachpublikum in seine Kochtöpfe blicken, während edle Tropfen verkostet wurden. Mit Innereien-Freak Richard Rauch und Cocktail-Weltmeister Mario Hofferer standen einige bekannte Gesichter auch als Vortragende auf der Bühne. Nachdem die Sterne des Gastro-Universums Ivan und Sergey Berezutskiy vom Restaurant Twins Garden in Moskau für „Ahs“ und „Ohs“ gesorgt hatten, wurden die besten 100 Köche des Landes präsentiert. In den Olymp hob man die Koch-Legende Heinz Reitbauer.