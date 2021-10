Patientin klagt an: „Ich bin verpfuscht worden“

Es gilt die Unschuldsvermutung

Die Frau wird nun juristisch von der Grazer Rechtsanwältin Karin Prutsch vertreten. Sie hat bereits einen Schlichtungsantrag in dieser Causa eingereicht. „Aus unserer Sicht handelt es sich hier um Behandlungsfehler. Die Vorgehensweise dieses Mediziners ist sicher einzigartig in der Steiermark“, sagt die Advokatin. Laut ihrer Mandantin fand das Erstgespräch für die Operation in einer Apotheke statt, danach soll nur noch per WhatsApp Kontakt gehalten worden sein.