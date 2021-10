Schönheits-OP endet für Steirerin in Albtraum

Noch am selben Tag nach Hause geschickt

Für Teresa begann nach dem Eingriff aber erst der wahre Albtraum. „Ich wurde am selben Tag noch nach Hause geschickt. Als ich zum Kontrolltermin am nächsten Tag in Graz aufgrund starker Schmerzen nicht kommen konnte, meinte der Arzt, dass er das zwar nicht verstehe - wenn ich aber so schmerzempfindlich sei, solle ich halt am nächsten Montag in die Ordination kommen.“