„Rust“-Crew ballerte mit Todeswaffe zum Spaß herum

Mehrere Quellen, die in Verbindung zum Filmset des Western „Rust“ stehen, verrieten „TMZ“ Unglaubliches. Den Zeugen zufolge soll die Todeswaffe abseits der Dreharbeiten und in der Freizeit von Crew-Mitgliedern für private Schießübungen genutzt worden sein. Einige der Set-Mitarbeiter hätten sich demnach nach den Dreharbeiten in ihrer Freizeit getroffen, um mit den Requisitenwaffen zum Spaß herumzuballern.