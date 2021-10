Trauer um Kamerafrau: Wie konnte das passieren?

Unter Hutchins‘ letztem Posting auf Instagram, das die 42-Jährige am Rande des Drehs bei einem Ausritt zeigt, kommentierte er zudem: „Ich werde dich vermissen, meine Freundin ... Ich bin am Boden zerstört.“ Auch Schauspieler Dwayne „The Rock“ Johnson trauerte unter Hutchins‘ letztem Posting um die Kamerafrau. „Es tut mir so, so leid. Ruhe in Frieden. Meine Liebe und Stärke gehen an deine Familie.“