Arzt durchlöchert beim Fettabsaugen Darm zehnmal

Was der Arzt (44) beim Prozess in Wiener Neustadt nicht verstehen kann: „Ich habe das vorher schon 200-mal gemacht, und niemals ist etwas passiert.“ Dieses Gefühl, dass es sich um einen harmlosen Eingriff handeln würde, wurde auch der Patientin vermittelt. Aufklärung über Risiken gab es ihrer Aussage nach nicht. „Der Arzt hat mir nur gesagt, dass ich zwei Wochen ein Mieder tragen muss und nichts heben darf, dann wäre alles in Ordnung.“