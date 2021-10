Nachwuchs-Feuerwehrler: Bereit, wenn es ernst wird

Teamwork und Einsatztaktik stehen im Vordergrund der Übung, wie Harald Prader, Kommandant der FF Wilten, erklärt: „Die Jugendlichen arbeiten in vier Gruppen zehn reelle Übungen ab.“ Wichtig ist aber auch, dass der Spaß nicht zu kurz kommt. So erwartete die Feuerwehrler am Samstagnachmittag noch ein Riesenwuzzler-Spiel. Ein besonderes Highlight ist sicher auch die Übernachtung im Feuerwehrhaus sowie die Abschlussübung für alle am Sonntag: ein Feuer in einer Werkstatt.